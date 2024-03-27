Калюжный Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Иван Андреевич

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калюжный Андрей Павлович

Мать: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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