Ганьшина (Горбатовская) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганьшина (Горбатовская) Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоприборная слобода
Бракосочетание
23.10.1898

Муж: Ганыкин Павел Иванович

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
07.05.1904

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
05.02.1907

Дочь: Шуленина Анна

Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович

Новики
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ганыкин Иван

Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович

Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно
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