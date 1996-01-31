Ганьшина (Горбатовская) Параскева Тимофеевна
Место рожденияНовоприборная слобода
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Новоприборная слобода
Бракосочетание
23.10.1898
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
07.05.1904
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
05.02.1907
Дочь: Шуленина Анна
Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович
Новики
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ганыкин Иван
Отец ребёнка: Ганыкин Павел Иванович
Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно