Манойленко (Редькина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.04.1909
Дата смерти25.01.1980
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909
Рождение ребёнка
1934
Сын: Манойленко Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1937
Дочь: Олонцева Елена Александровна
Отец ребёнка: Семеряков Александр Иванович
Бараново, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
25.01.1980
Северск, ЗАТО Северск, Томская область