Манойленко (Редькина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойленко (Редькина) Александра Ивановна

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Место рождения

Елизарьево, Кривошеинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

29.04.1909

Дата смерти

25.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1909

Отец: Редькин Иван Николаевич

Мать: Редькина Таисия Александровна

Елизарьево, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Манойленко Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.03.1937

Дочь: Олонцева Елена Александровна

Отец ребёнка: Семеряков Александр Иванович

Бараново, Кривошеинский муниципальный район, Томская область
Смерть
25.01.1980
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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