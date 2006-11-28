Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1939
Дочь: Таркус Генриетта Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катя Рина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Итта
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно