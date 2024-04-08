Есаков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1937
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937
Отец: Есаков Иван Иванович
Мать: Есакова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2003