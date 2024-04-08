Есаков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1937

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937

Отец: Есаков Иван Иванович

Мать: Есакова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
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