Чуйкова (Трунькова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.07.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1879
Рождение ребёнка
26.11.1882
Дочь: (Чуйкова) Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
25.08.1888
Сын: Чуйков Александр Максимович
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: (Чуйкова) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
30.07.1894
Сын: Чуйков Евдоким Максимович
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
04.08.1896
Сын: Чуйков Дементий Максимович
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
21.05.1898
Сын: Чуйков Константин Максимович
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович
Рождение ребёнка
24.04.1901
Дочь: (Чуйкова) Александра Максимовна
Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович