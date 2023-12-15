Чуйкова (Трунькова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуйкова (Трунькова) Марфа Ивановна

Место рождения

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около ?.07.1860

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Летниково, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1879

Муж: Чуйков Максим Данилович

Рождение ребёнка
26.11.1882

Дочь: (Чуйкова) Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Чуйков Александр Максимович

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: (Чуйкова) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Чуйков Евдоким Максимович

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1896

Сын: Чуйков Дементий Максимович

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1898

Сын: Чуйков Константин Максимович

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Дочь: (Чуйкова) Александра Максимовна

Отец ребёнка: Чуйков Максим Данилович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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