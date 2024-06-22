Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна
Место рожденияс. Доно, Калганский район, Читигнская область
Дата рождения27.08.1939
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Доно, Калганский район, Читигнская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзюк Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзюк Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021
Похороны
Неизвестно