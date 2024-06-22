Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна 27.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКорзюк (Полухина) Нина Митрофановна

Корзюк (Полухина) Нина Митрофановна

Место рождения

с. Доно, Калганский район, Читигнская область

Дата рождения

27.08.1939

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Доно, Калганский район, Читигнская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзюк Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзюк Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзюк Василий Антонович

Смерть
2021
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.