Марья
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пронюшкин Константин
Отец ребёнка: Степана Сын Прокофий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1805
Сын: Прокофьев Сын Никита
Отец ребёнка: Степана Сын Прокофий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пронюшкин Доримедонт
Отец ребёнка: Степана Сын Прокофий
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степана Сын Прокофий
Смерть
Неизвестно