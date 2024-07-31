Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1812

Сын: Маслов Михей

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Маслова) Марья

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Маслова) Марья Меньшая

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Маслова) Настасья

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Маслов Артамон

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Маслов Иван Рекрут С 1849 Г.

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Маслова) Анна

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Маслова) Анна Меньшая

Отец ребёнка: Маслов Григорий

Смерть
Неизвестно

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