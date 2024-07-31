Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Маслов Михей
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Маслова) Марья
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Маслова) Марья Меньшая
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Маслова) Настасья
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Маслов Артамон
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Маслов Иван Рекрут С 1849 Г.
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Маслова) Анна
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Маслова) Анна Меньшая
Отец ребёнка: Маслов Григорий
Смерть
Неизвестно