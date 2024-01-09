Бивалькевич Илларион
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения?.10.1906
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Бивалькевич Александр Илларионович
Мать ребёнка: (Дольник) Макрина Семеновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бивалькевич Владимир Илларионович
Мать ребёнка: (Дольник) Макрина Семеновна
Смерть
1970