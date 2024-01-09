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Бивалькевич Илларион

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

?.10.1906

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1906

Отец: Бывалькевич Петр Григорьевич

Мать: Восдилина Евпраксия Прокофиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дольник) Макрина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дольник) Макрина Семеновна

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Бивалькевич Александр Илларионович

Мать ребёнка: (Дольник) Макрина Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Бивалькевич Владимир Илларионович

Мать ребёнка: (Дольник) Макрина Семеновна

Смерть
1970

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