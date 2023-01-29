Бушкетов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти11.09.42
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.09.42
Бабино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Румянцева Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Бушкетова Евлампия Ефимовна
Кострома, город Кострома, Костромская область