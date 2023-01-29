Бушкетов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушкетов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

11.09.42

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.09.42
Бабино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушкетова Евлампия Ефимовна

Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Румянцева Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Бушкетова Евлампия Ефимовна

Кострома, город Кострома, Костромская область

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