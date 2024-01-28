Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Петрович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.