Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Петрович
Смерть
Неизвестно