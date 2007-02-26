Гришина (Абросимова) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1932
Дата смерти26.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1956
Дочь: Пшеничная Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1960
Сын: Гришин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1963
Дочь: Беляева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1972
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.2007