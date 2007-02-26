Гришина (Абросимова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришина (Абросимова) Ираида Александровна

Гришина (Абросимова) Ираида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1932

Дата смерти

26.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1956

Дочь: Пшеничная Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1960

Сын: Гришин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1963

Дочь: Беляева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1972

Сын: Гришин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Николай Иванович

Смерть
26.02.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close