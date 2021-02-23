Маслов Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1934

Дата смерти

23.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Теряева) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1958

Сын: Маслов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Маслова (Теряева) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
12.09.1967

Сын: Маслов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Маслова (Теряева) Тамара Ивановна

Смерть
23.02.2021

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