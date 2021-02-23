Маслов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1934
Дата смерти23.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1958
Мать ребёнка: Маслова (Теряева) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1967
Сын: Маслов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маслова (Теряева) Тамара Ивановна
Смерть
23.02.2021