Александров Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти17.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова (Попова) Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
24.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.12.2020