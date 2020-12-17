Александров Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Василий Дмитриевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

17.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Мать: Александровская (дев.Фоменко) Александра Ивановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова (Попова) Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
22.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова (Попова) Мария Георгиевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
17.12.2020
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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