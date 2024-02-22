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Брухацкий Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1945

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1945

Отец: Брухацкий Леонид Иванович

Мать: не указана

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