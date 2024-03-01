Муталибова (Омараудова) Зайнаб Магомедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муталибова (Омараудова) Зайнаб Магомедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1967

Отец: Омараудов Магомед

Мать: Омараудова Марьям Абдуллаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муталибов Магомед Нурмагомедович

Рождение ребёнка
10.12.1990

Сын: Муталибов Абдулмуталиб Магомедович

Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович

Рождение ребёнка
14.01.1995

Дочь: Муталибова Аминат Магомедовна

Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович

Рождение ребёнка
12.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович

Рождение ребёнка
26.06.1997

Сын: Муталибов Абдурашид Магомедович

Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович

Рождение ребёнка
09.05.2008

Сын: Муталибов Нурмагомед Магомедович

Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович

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