Муталибова (Омараудова) Зайнаб Магомедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1967
Отец: Омараудов Магомед
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1990
Сын: Муталибов Абдулмуталиб Магомедович
Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
14.01.1995
Дочь: Муталибова Аминат Магомедовна
Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
12.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
26.06.1997
Сын: Муталибов Абдурашид Магомедович
Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович
Рождение ребёнка
09.05.2008
Сын: Муталибов Нурмагомед Магомедович
Отец ребёнка: Муталибов Магомед Нурмагомедович