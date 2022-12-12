Немнонов Михаил Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонов Михаил Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Немнонов Герасим Иванов

Мать: Немнонова Татьяна Матвеева

Бракосочетание
23.05.1841

Жена: Немнонова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители Села Новой Рачейки удельная кресьяне Иван Иванов Немнонов, Илья Иванов Немнонов, Григорий Федоров Мелников, Иван Матвеиев Шероков; По невесте поручители пригорода Кашпира уделная ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1842

Сын: Немнонов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1845

Сын: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов

Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов (мемнонов) Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немнонов Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно
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