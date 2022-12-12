Немнонов Михаил Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
23.05.1841
Жена: Немнонова Ксения Иванова
по жениху поручители Села Новой Рачейки удельная кресьяне Иван Иванов Немнонов, Илья Иванов Немнонов, Григорий Федоров Мелников, Иван Матвеиев Шероков; По невесте поручители пригорода Кашпира уделная ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1842
Сын: Немнонов Василий Михайлов
Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
10.01.1845
Сын: Немнонов (мемнонов) Павел Михайлов
Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Михаил Михайлов
Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов (мемнонов) Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немнонов Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Немнонова Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно