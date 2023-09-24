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Чайкин Влас Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Евдокия Романова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Чайка Максим Власович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Чайка Дмитрий Власович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чайка Мартын Власович

Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова

Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно

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