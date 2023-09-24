Чайкин Влас Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Евдокия Романова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Чайкина Евдокия Романова
Место жительства
1795
Смерть
Неизвестно