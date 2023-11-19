Украинка Жидовка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Умерла рано
Отец ребёнка: Березин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Березин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березин Яков
Смерть
Неизвестно