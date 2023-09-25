Ульский Иван
Место рожденияTirkšliai, Lithuania
Дата рождения1872
Дата смерти18.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1899
Жена: Ульская (Бутов) Анна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Brigmanis (Ульская) Юлияна
Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Valters (Ульская) Бронислава
Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна
Рождение ребёнка
13.10.1908
Дочь: Selgrāvis (Ульская) Станислава
Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Zuiks (Ульская) Эмилия
Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна
Смерть
18.04.1916