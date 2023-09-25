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Ульский Иван

Место рождения

Tirkšliai, Lithuania

Дата рождения

1872

Дата смерти

18.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1899

Жена: Ульская (Бутов) Анна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Brigmanis (Ульская) Юлияна

Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Valters (Ульская) Бронислава

Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
13.10.1908

Дочь: Selgrāvis (Ульская) Станислава

Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Zuiks (Ульская) Эмилия

Мать ребёнка: Ульская (Бутов) Анна

Рига, Rīga
Смерть
18.04.1916
Рига, Rīga

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