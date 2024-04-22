Ирина Титова
Место рождения
Дата рождения02.04.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Татьяна Алексеева
Крещение
03.04.1867 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1884 ст.
Муж: Кузьма Родионов
Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
13.08.1885 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Алексеев Титов
Место жительства
1885 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно