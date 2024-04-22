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Ирина Титова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.04.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Татьяна Алексеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
03.04.1867 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.02.1884 ст.

Муж: Кузьма Родионов

Покрова Тресвятой Богородицы церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
13.08.1885 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Алексеев Титов
Место жительства
1885 ст.
Копцево, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Копцево, Рузский, Московская область
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