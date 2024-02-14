Сибиряков Ибрагим Мухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Ибрагим Мухамедович

Место рождения

с.Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1883 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сибиряков Мухамеджан

Мать: Сибирякова (Ямлиханова) Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирякова Фариха (Вера) Мухамедовна

Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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