Сибиряков Ибрагим Мухамедович
Место рожденияс.Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1902
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести