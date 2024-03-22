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Иван Кононович

Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Конон Спиридонович

Мать: Васса Афанасьевна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Александра Самсоновна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Александра Самсоновна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Александра Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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