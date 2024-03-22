Иван Кононович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Конон Спиридонович
Мать: Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Александра Самсоновна
Смерть
Неизвестно