Андрусова (Хурцева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрусова (Хурцева) Анастасия Федоровна

Андрусова (Хурцева) Анастасия Федоровна

avatar

Место рождения

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская

Дата рождения

05.05.1895

Дата смерти

05.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895

Отец: Фурсов Федор Семенович

Мать: Фурсова Татьяна Егоровна

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Пироженко Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Андрусов Андрей Михайлович

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
05.10.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close