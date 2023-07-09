Андрусова (Хурцева) Анастасия Федоровна
Место рожденияРоссия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Дата рождения05.05.1895
Дата смерти05.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895
Отец: Фурсов Федор Семенович
Мать: Фурсова Татьяна Егоровна
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Пироженко Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Андрусов Андрей Михайлович
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Ладожская
Смерть
05.10.1969