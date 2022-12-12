Ахмедьянов Сабирьян Галимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедьянов Сабирьян Галимович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим Ахмедьянов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

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