Якименко (Панина) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Панин Иван Васильевич
Мать: Панина Анна Васильевна
Бракосочетание
16.07.1895 ст.
сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.
Дочь: Гольдингер Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович
усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович
Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.
Сын: Якименко Николай Иванович
Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудимова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович
усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно