Якименко (Панина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Панина) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Панин Иван Васильевич

Мать: Панина Анна Васильевна

Бракосочетание
16.07.1895 ст.

Муж: Якименко Иван Владимирович

сельцо Большой Двор Чистиковская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1896 ст.

Дочь: Гольдингер Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.

Сын: Якименко Павел Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович

Усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1897 ст.

Сын: Якименко Петр Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович

Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.

Сын: Якименко Николай Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудимова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Владимирович

усадьба Зелёный Яр Перкумзская волость Белозерский район Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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