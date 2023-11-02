Бажин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБажин Михаил Михайлович

Бажин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.07.1901 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
народный учитель восприемник у Фёдора Яковлевича Дозморова Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 648 № 32м стр 53
Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по невесте Агриппины Филатовны и Фёдора Яковлевича Дозморовых Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 53 № 32
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close