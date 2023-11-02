Бажин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.07.1901 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
народный учитель восприемник у Фёдора Яковлевича Дозморова Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 1 Д 648 № 32м стр 53
Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по невесте Агриппины Филатовны и Фёдора Яковлевича Дозморовых Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 53 № 32
Смерть
Неизвестно