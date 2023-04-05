Мавликай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМавликай

Мавликай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

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1910 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мавликаева Асылбика Мавликаевна

Мать ребёнка: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Новотумбагушево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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