Мавликай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мавликаева Асылбика Мавликаевна
Мать ребёнка: Мавликаева Сулиха Асылгузиновна
Новотумбагушево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно