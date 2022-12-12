Москаленко Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко Константин Александрович

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Место рождения

г. Дружба, Шостинский р-н, Сумская обл.

Дата рождения

16.06.1917

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дружба, Шостинский р-н, Сумская обл.
Место жительства
По 1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1945 по 1954
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1954 по 1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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