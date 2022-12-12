Москаленко Константин Александрович
Место рожденияг. Дружба, Шостинский р-н, Сумская обл.
Дата рождения16.06.1917
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Дружба, Шостинский р-н, Сумская обл.
Место жительства
По 1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1945 по 1954
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1954 по 1984
Смерть
1984