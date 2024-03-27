Сенгатуллин Самигулла Сунагатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенгатуллин Самигулла Сунагатович

Место рождения

с.Старые Ургагары, Марасинскую волость Спасского уезда Казанской губ

Дата рождения

1907

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сунгатулла

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина Кодра Шагитовна

Рождение ребёнка
08.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина Кодра Шагитовна

Рождение ребёнка
05.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибгатуллина Кодра Шагитовна

Смерть
1974

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