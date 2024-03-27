Сенгатуллин Самигулла Сунагатович
Место рожденияс.Старые Ургагары, Марасинскую волость Спасского уезда Казанской губ
Дата рождения1907
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Сунгатулла
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.06.1931
Рождение ребёнка
08.03.1939
Рождение ребёнка
05.03.1947
Смерть
1974