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Сафенин Афанасий

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Место рождения

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

С 1910 по 1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
1919 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1916

Сын: Сафенин Константин

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.03.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.05.1919

Сын: Сафенин Александр

Мать ребёнка: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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