Сафенин Афанасий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1916
Сын: Сафенин Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1919
Сын: Сафенин Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно