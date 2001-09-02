Щербаков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1935
Дата смерти02.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1961
Дочь: Литвинова (Щербакова) Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова (Кривых) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1971
Дочь: Щербакова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова (Кривых) Клавдия Ивановна
Смерть
02.09.2001