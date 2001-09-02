Щербаков Дмитрий Васильевич 29.10.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Дмитрий Васильевич

Щербаков Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Андронкино, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

29.10.1935

Дата смерти

02.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1935

Отец: Щербаков Василий Максимович

Мать: Щербакова Кристина Игнатьевна

Андронкино, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Кривых) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1961

Дочь: Литвинова (Щербакова) Маргарита Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова (Кривых) Клавдия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.04.1971

Дочь: Щербакова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова (Кривых) Клавдия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.09.2001
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.