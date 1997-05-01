Наумова (Молчанова) Зинаида Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Молчанова) Зинаида Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1930

Дата смерти

?.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1954

Сын: Наумов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Андреевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Василий Андреевич

Смерть
?.05.1997
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