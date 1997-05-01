Наумова (Молчанова) Зинаида Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1930
Дата смерти?.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1954
Сын: Наумов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Наумов Василий Андреевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1997