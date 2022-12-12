Северова Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Северов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Северов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северова Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно