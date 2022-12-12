Северова Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северова Устинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Северов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Северов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северова Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северов Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Северов Фёдор Фёдорович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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