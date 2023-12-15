Кабардинская Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1988
Сын: Кабардинский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кабардинский Василий Александрович
Рождение ребёнка
01.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабардинский Василий Александрович