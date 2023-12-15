Кабардинская Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабардинская Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1988

Сын: Кабардинский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кабардинский Василий Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабардинский Василий Александрович

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