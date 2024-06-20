Максимов Тимофей (Тихон) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1912
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
Отец: Максимов Иван
Мать: Максимова Майя
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Максимов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Рождение ребёнка
06.10.1946
Дочь: Тарасова (Максимова) Зинаида Тимофеевна
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Рождение ребёнка
?.07.1951
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Максимов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна
Смерть
1967