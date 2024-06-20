Максимов Тимофей (Тихон) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Тимофей (Тихон) Иванович

Максимов Тимофей (Тихон) Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: Максимов Иван

Мать: Максимова Майя

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Максимов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
06.10.1946

Дочь: Тарасова (Максимова) Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Максимов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
?.07.1951

Сын: Максимов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Максимов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Максимова Анисия (Анна) Филлиповна

Смерть
1967

Мы используем куки для улучшения работы сайта.