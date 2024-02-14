Садекова (Фаттахова) Кяримя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Фаттахова) Кяримя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт

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