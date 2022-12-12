Сахаров Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Андрей Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.05.1921

Дата смерти

14.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Ашхабад
Место жительства
С 1942 по 1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1942 по 1942
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1980 по 1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1986
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.12.1989
Москва, город федерального значения Москва
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