Сахаров Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1921
Дата смерти14.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941
Ашхабад
Место жительства
С 1942 по 1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1942 по 1942
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
С 1980 по 1986
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1986
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1989