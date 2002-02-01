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Калашникова Дарья Сергеевна
Калашникова Дарья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.02.2002
Пол
Женский
Отец
Калашников Сергей (Николаевич)
Мать
Калашникова Татьяна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.2002
Отец:
Калашников Сергей (Николаевич)
Мать:
Калашникова Татьяна Васильевна
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