Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1743 и 1745
Дата смертиМежду 1787 и 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1769
Сын: Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Между 1760 и 1763
Муж: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Смерть
Между 1787 и 1811