Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1743 и 1745

Дата смерти

Между 1787 и 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1744 и 1751 г.р.

Дети

Между 1760 и 1769 г.р.
Около 1764 г.р.
Между 1765 и 1766 г.р.
Между 1770 и 1776 г.р.
Между 1776 и 1777 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1743 и 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1760 и 1769

Сын: Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1760 и 1763

Муж: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1776

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1776 и 1777

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1787 и 1811
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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