Михаил Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1758
Отец: Георгий Федоров
Мать: Дарья Матвеева
Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Работа или профессия
1783
пономарь | РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.... Показать все
Работа или профессия
1783
рукоположен в диаконы к церкви с. Вознесенского на Слуду
Бракосочетание
05.02.1783
Жена: Анна Дмитриева
РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.7 об. О бра... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
Неизвестно