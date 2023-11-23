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Михаил Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Георгий Федоров

Мать: Дарья Матвеева

Михаил Георгиевич (1758 - ?) Родился в семье священника села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Георгия Федоровича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. В 1783 году рук... Показать все
Работа или профессия
1783
пономарь | РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.... Показать все
Работа или профессия
1783
рукоположен в диаконы к церкви с. Вознесенского на Слуду
Бракосочетание
05.02.1783

Жена: Анна Дмитриева

РбФ ГАЯО. Ф-419. Оп.4. Д.32. Церкви Рыбинского уезда.Метрическая книга с Христорождественского, что на Черемхе,за 1782-1813, 1815-1823 гг.Л.61783 годПриход священника Александра СтефановаЛ.7 об. О бра... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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