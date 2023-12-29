Ишуков Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1832
Сын: Ишуков Максим Иванов
Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова
Рождение ребёнка
23.04.1834
Дочь: (Ишукова) Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова
Рождение ребёнка
16.03.1838
Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова