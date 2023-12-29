Ишуков Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишуков Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1832

Сын: Ишуков Максим Иванов

Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

Рождение ребёнка
23.04.1834

Дочь: (Ишукова) Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

Рождение ребёнка
16.03.1838

Сын: Ишуков Георгий Иванов

Мать ребёнка: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

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