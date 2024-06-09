(Максимова) Анисья Максимовна 1754 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Максимова) Анисья Максимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Осип Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Яковлев Стефан Осипович

Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Яковлев Иван Осипович

Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Яковлева Гликерия Осиповна

Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Яковлева Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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