(Максимова) Анисья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1772 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Яковлева Гликерия Осиповна
Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Яковлева Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Яковлев Осип Яковлевич
Смерть
Неизвестно