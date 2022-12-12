Смирнова (Румянцева) Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Румянцева) Александра Павлова

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Место рождения

Дор, Галичской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Дор, Галичской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Смирнов Николай Иванович

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1914

Дочь: Иванова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Петрига Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1925

Сын: Смирнов Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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