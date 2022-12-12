Смирнова (Румянцева) Александра Павлова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1914
Дочь: Иванова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Петрига Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.02.1925
Сын: Смирнов Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния