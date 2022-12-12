Бондаренко Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Бондаренко Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужная Марина Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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