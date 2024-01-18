Шендрикова (Тюпина) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюпин Анатолий Семенович
Мать: Тюпина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шендриков Евгений Юрьевич
Отец ребёнка: Шендриков Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Шендриков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шендриков Юрий