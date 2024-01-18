Шендрикова (Тюпина) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендрикова (Тюпина) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюпин Анатолий Семенович

Мать: Тюпина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шендриков Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Шендриков Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Шендриков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шендриков Юрий

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