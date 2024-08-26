Завьялов Иван Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Иван Несторович

Завьялов Иван Несторович

Место рождения

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Завьялов Нестор Никифорович

Мать: не указана

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Феодора Лаврентьнвна

Место жительства
Неизвестно
Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Завьялов Константин Иванович

Мать ребёнка: Завьялова Феодора Лаврентьнвна

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Завьялова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Завьялова Феодора Лаврентьнвна

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.