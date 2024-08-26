Завьялов Иван Несторович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Завьялов Нестор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Завьялов Константин Иванович
Мать ребёнка: Завьялова Феодора Лаврентьнвна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Завьялова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Завьялова Феодора Лаврентьнвна
Смерть
Неизвестно