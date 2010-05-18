Акимов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1941

Дата смерти

18.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941

Отец: Акимов Павел Иванович

Мать: Акимова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тузова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
16.10.1977

Дочь: Акимова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Тузова Тамара Александровна

Смерть
18.05.2010
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