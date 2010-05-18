Акимов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1941
Дата смерти18.05.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1941
Отец: Акимов Павел Иванович
Мать: Акимова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тузова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1977
Дочь: Акимова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Тузова Тамара Александровна
Смерть
18.05.2010