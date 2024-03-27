Исхаков Минхази Гизатулла Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения13.03.1892
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1892
Отец: Гизатулла Исхак Улы
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нугзиган Садык Кызы
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Исхаков Хабир Гизатулла Улы
Мать ребёнка: Нугзиган Садык Кызы
Смерть
1926
Причина смерти: Несчастный случай