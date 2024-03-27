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Исхаков Минхази Гизатулла Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

13.03.1892

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1892

Отец: Гизатулла Исхак Улы

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нугзиган Садык Кызы

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Исхаков Хабир Гизатулла Улы

Мать ребёнка: Нугзиган Садык Кызы

Смерть
1926
Причина смерти: Несчастный случай

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